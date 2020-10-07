Байден не хочет участвовать в дебатах с больным Трампом

Дебаты кандидатов в президенты США, намеченные на 15 октября, могут не состояться. Об этом заявил демократ Джо Байден.

Политик считает, что не стоит проводить дебаты, если один из участников мероприятия болен COVID-19, передает слова кандидата в президенты США телеканал "360". Его соперник Дональд Трамп недавно был выписан из госпиталя, куда он попал с коронавирусом. Американский президент в настоящее время работает в Белом доме. Для него там изолировали помещение.

"Думаю, если у него по-прежнему есть COVID, то мы не должны проводить дебаты", — подчеркнул Байден.

Трамп же заявил, что не собирается пропускать дебаты 15 октября. Байден отмечал, что готов к словесной дуэли, если это будет безопасно для здоровья.