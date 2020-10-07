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5:11   7 Октября 2020
Политика

Политолог назвал причины снижения рейтинга партии Зеленского на Украине

Политолог назвал причины снижения рейтинга партии Зеленского на Украине

Украинский политолог Сергей Слободчук объявил о снижении рейтинга правящей партии "Слуга народа" на Украине. Об этом сообщает издание "Украина.ру".

Эксперт отметил странности избирательной кампании "Слуги народа". Партия не проводит активной агитации, а также не отталкивает избирателей. Он назвал политическое объединение "абсолютно никаким".

"Понятно, что рейтинг партии власти будет падать, потому что Украине подсунули Порошенко в зеленой шкуре", — заявил он.

Слободчук отметил, что идеологически разницы между действующим президентом Владимиром Зеленским и бывшим главой государства Петром Порошенко "практически нет".

Украинский депутат Ренат Кузьмин накануне обвинил Зеленского в невыполнении предвыборных обещаний, информирует "360".

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Автор: Борис Нестеров
#порошенко #украина #зеленский

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