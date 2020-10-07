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4:32   7 Октября 2020
Армия

Власти США обеспокоены использованием Турцией российской ЗРК С-400

Власти США обеспокоены использованием Турцией российской ЗРК С-400

Американские власти знают о подготовке Турцией испытания зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Об этом сообщает Госдеп США.

Он сообщил, что в Вашингтоне продолжают категорически выступать против закупки Турцией зенитных ракетных систем С-400. По его словам, в США "глубоко обеспокоены" сообщениями о том, что Анкара намерена ввести в эксплуатацию данные ЗРК.

Представитель Госдепа напомнил, что приостановка участия Турции в программе F-35 в ответ на приобретение С-400 показывает серьезность намерений Белого дома. США продолжают на высоком уровне подчеркивать, что покупка С-400 является важнейшим препятствием в двусторонних отношениях и внутри НАТО, а также то, что существует риск потенциальных санкций.

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Автор: Кристина Мокроусова
#сша #турция #с-400

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