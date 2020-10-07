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4:09   7 Октября 2020
Политика

Уничтожение танка армии Азербайджана попало на видео Минобороны Армении

Уничтожение танка армии Азербайджана попало на видео Минобороны Армении

Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян опубликовала в Facebook видео с уничтожением азербайджанского танка, пишет РЕН ТВ.

Видео показывает, как снаряд попадает в танк на открытой местности, после чего над ним начинает клубиться дым, пишет источник.

"Поражение очередного танка противника", — подписано видео.

Конфликт Баку и Еревана из-за Нагорного Карабаха обострился 27 сентября. Стороны обвиняют друг друга в обстрелах и опровергают различные данные об обстановке в зоне эскалации.

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Автор: Ирина Большунова
#танк #нагорный карабах #степанян

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