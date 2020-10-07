4:09 7 Октября 2020Политика
Уничтожение танка армии Азербайджана попало на видео Минобороны Армении
Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян опубликовала в Facebook видео с уничтожением азербайджанского танка, пишет РЕН ТВ.
Видео показывает, как снаряд попадает в танк на открытой местности, после чего над ним начинает клубиться дым, пишет источник.
"Поражение очередного танка противника", — подписано видео.
Конфликт Баку и Еревана из-за Нагорного Карабаха обострился 27 сентября. Стороны обвиняют друг друга в обстрелах и опровергают различные данные об обстановке в зоне эскалации.