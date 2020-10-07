Мишель Обама заявила, что Трамп стал угрозой безопасности США

США пребывают в хаосе из-за президента Дональда Трампа, который не подходит на эту должность. Об этом заявила Мишель Обама в видеообращении на странице предвыборного штаба кандидата в президенты Джо Байдена в Facebook.

Бывшая первая леди США Мишель Обама поддержала Джо Байдена в предвыборной кампании. Она заявила, что расизм, страх и разобщенность могут уничтожить США. По ее словам, действия Трампа являются морально неверными.

Мишель Обама считает, что Байден понимает проблемы простых жителей США. Она призвала участников партий подумать, как они себя ощущали во время президентского срока американского лидера.