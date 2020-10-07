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3:03   7 Октября 2020
Общество

Футболист Мхитарян призвал ОБСЕ стабилизировать конфликт в Карабахе

Футболист Мхитарян призвал ОБСЕ стабилизировать конфликт в Карабахе

Футболист сборной Армении и итальянской "Ромы" Генрих Мхитарян обратился в открытом письме к сопредседателям Минской группы ОБСЕ и президентам РФ, Франции и США. Об этом информирует издание NEWS.am.

Генрих Мхитарян призвал сделать все возможное для стабилизации жизни в Нагорном Карабахе. Футболист сообщил, что его родная страна находится в опасности, защищая свой народ и право находиться на исторических землях.

Футболист рассказал, что военные из Азербайджана наносят удары по городской инфраструктуре. Он отметил, что опасности подвергаются мирные жители городов. Мхитарян заявил, что Армения и Карабах противостоят международному терроризму.

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Автор: Ирина Большунова
#футбол #армения #карабах

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