Карасев: Украина понимает, что слишком далеко зашла в ориентации на Запад

Новое украинское руководство понимает, что не может больше рассчитывать на помощь США, Евросоюза или НАТО. Вероятно, власти осознали и то, что слишком сильное ориентирование на Запад не приносит стране ни помощи, ни защиты.

Такое мнение в эфире радиостанции «Вести FM» высказал украинский политолог, директор «Института глобальных стратегий» Вадим Карасев, комментируя недавнее интервью президента Украины Владимира Зеленского изданию Politico.

Украинский глава отметил, что не слишком рассчитывает на решение проблемы гражданской войны в Донбассе с помощью «нормандского формата». Также он не исключает возможности урегулирования многих болезненных для Киева вопросов в рамках двусторонних отношений с Россией.

По словам Карасева двусторонний российско-украинский формат переговоров не первый раз дает результаты.

«Это длительное, уже более 54 дней, если посчитать, перемирие в Донбассе — это действительно перемирие. Оно было достигнуто не в рамках "нормандского формата", а все-таки в рамках Минской контактной группы на переговорах и договоренности между Украиной и ДНР и ЛНР при гарантиях России», — напомнил украинский политолог.

Таким образом, в рамках двухсторонних переговоров Украине удается получить результативный опыт, в отличие от заключенных ранее многосторонних сделок, добавил Карасев. И нынешние украинские власти, понимая это, не исключают, что именно таким путем будут развиваться события и достигаться результаты по нормализации, или хотя бы частичной разрядки напряженности.

«Ну о чем это свидетельствует? Свидетельствует, скорее всего, о том, что мир сегодня находится в такой дезорганизационной фазе, что рассчитывать на Украине, например, на какие-то институты коллективной безопасности, такие как НАТО, например, ЕС, помощь США было бы вещью ненадежной», — подчеркнул эксперт.

В заключение, Карасев отметил, что власти Украины и страна в целом, наверное, уже понимают, что, ориентируясь на Запад, зашли слишком далеко.

Напомним, накануне глава украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук во время личной встречи с президентом России Владимиром Путиным попросил его рассмотреть возможность отмены санкций против Украины. Также Медведчук рассказал, что во время отдыха в Крыму он сам и члены его семьи вакцинировались от коронавируса российской вакциной «Спутник V». При этом украинский политик попросил российского лидера о поставках этой вакцины на Украину.