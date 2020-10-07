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1:58   7 Октября 2020
Политика

Жители Украины перестали верить в светлое будущее своей страны

Жители Украины перестали верить в светлое будущее своей страны

Вера в светлое будущее в стране угасает. На Украине в настоящее время господствует "суицидальный синдром". Ее жителям глава стратегической группы "София" Андрей Ермолаев советует готовится к тяжелым временам, сообщил "ПолитНавигатор".

Аналитик напомнил о высказывании премьер-министра Дениса Шмыгаля. Тот считает, что украинцам через 15 лет перестанут выплачивать пенсии. Глава правительства тем самым намекнул, что никаких решающих перемен за это время в стране не произойдет.

"Пусть бы ученые бурчали о том, что не туда идем. А задача любого политика — вести к победам", — подчеркнул Ермолаев, комментируя слова премьера.

Предстоящий год, по мнению аналитика, будет сложным для Украины. Что произойдет дальше — можно только догадываться.

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Автор: Яна Либерман
#украина #украинцы #суицидальный синдром

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