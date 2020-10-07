Вашингтон снова ужесточил выдачу рабочих виз H-1B

Министерство внутренней безопасности США в очередной раз ужесточили выдачу рабочих виз H-1B, пишет РИА Новости.

Сократится количество специальных профессий, по которым могут наниматься работники из других стран, сообщает источник. Также усилится контроль над компаниями, которые нанимают минимум американских сотрудников и полагаются на удаленную работу в других странах. Кроме того, организациям придется платить больше денег иностранцам, что снизит привлекательность программы и не даст низкоквалифицированным приезжим отнимать рабочие места у американцев.

Некоторые правила вступят в силу уже в этот четверг, остальные — через два месяца. Подобные решения уже принимались в США. В июне этого года в Белом доме приняли решение приостановить выдачу рабочих виз, чтобы освободить долю вакансий для американцев. Но это решение было оспорено в суде.

Ранее сообщалось, что власти Таиланда приняли решение изменить стоимость оформления новой долгосрочной туристической визы. Об этом информирует "360".