ФАН назвал основные ошибки Навального в интервью Дудю

Алексей Навальный дал интервью российскому журналисту Юрию Дудю по поводу своего "отравления". В ходе разговора блогер допустил несколько ошибок и часто себе противоречил. Федеральное агентство новостей собрало самые грубые несостыковки.

Дудь спросил Навального о загадочной сотруднице признанного иноагентом "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) Марией Певчих. Блогер назвал ее начальником отдела расследованием и заявил, что ее якобы знают многие журналисты.

Однако именно Певчих многие называют вероятной отравительницей Навального и подчеркивают, что до инцидента с "отравлением" о ней почти никто не знал. Сами сотрудники ФБК после происшествия не подтверждали ее причастность к фонду. Певчих не была известна среди журналистов.

Также журналисты ФАН обратили внимание на внешний вид блогера во время интервью. После "отравления" якобы боевым веществом и комы он бодр, активен и не имеет дефектов речи. Экс-юрист ФБК Виталий Серуканов заявил, что Навальный не говорил так насыщенно и быстро до "отравления". По мнению публициста Александра Сосновского, человек после отравления нервнопаралитическим ядом не может иметь такую координацию движений.