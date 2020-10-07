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0:35   7 Октября 2020
Армия

Вершинин и Педерсен выразили готовность продолжить диалог по Сирии

Вершинин и Педерсен выразили готовность продолжить диалог по Сирии

Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Вершинин провел переговоры по телефону со специальным посланником Генерального секретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном.

В Женеве ожидается заседание членов комиссии Конституционного комитета, которые намерены продолжить переговоры по разрешению конфликта в Сирии при содействии ООН.

В преддверие встречи, Вершинин и Педерсен обсудили вопрос организации. Члены комиссии планируют найти пути, которые приведут к долгосрочному и устойчивому политическому урегулированию в Сирии в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН.

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Автор: Юлия Яковлева
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