Вершинин и Педерсен выразили готовность продолжить диалог по Сирии

Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Вершинин провел переговоры по телефону со специальным посланником Генерального секретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном.

В Женеве ожидается заседание членов комиссии Конституционного комитета, которые намерены продолжить переговоры по разрешению конфликта в Сирии при содействии ООН.

В преддверие встречи, Вершинин и Педерсен обсудили вопрос организации. Члены комиссии планируют найти пути, которые приведут к долгосрочному и устойчивому политическому урегулированию в Сирии в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН.