День рождения Владимира Путина: как нынешний глава РФ пришел к власти

В 1952 году 7 октября родился действующий президент России Владимир Путин. Сегодня ему исполняется 68 лет. За время руководства страной он успел получить немало государственных наград и запомниться реализацией значимых проектов.

Путин родился 7 октября 1952 г. в Ленинграде. Его отец, Владимир Спиридонович Путин, до начала Великой Отечественной войны служил на подводной лодке, а в 1941 году после призыва в Красную армию продолжил службу в истребительном батальоне НКВД, а затем в 330-м стрелковом полку 86-й дивизии Красной армии. После боевого ранения в ноябре 1941 году ушел работать на завод мастером им. Егорова в Ленинграде. Мать, Мария Ивановна Шеломова, работала разнорабочей и пережила блокаду.

В 1975 году Владимир Путин успешно окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета им. А. А. Жданова, а в 1985 году прошел обучение в Краснознаменном институт КГБ СССР им. Ю. В. Андропова

9 августа 1999 года глава РФ Борис Ельцин во время телеобращения к гражданам заявил, что принял решение об отставке правительства Сергея Степашина и обратился в Государственную думу РФ с просьбой утвердить на пост председателя правительства Владимира Путина. 16 августа Госдума РФ утвердила его в должности премьер-министра. Примечательно, что за его назначение проголосовали большинство депутатов.

В марте 2000 года Путин одержал победу на президентских выборах, сумев набрать 52,94% голосов. Инаугурация нового главы России прошла 7 мая 2000 года. В 2008 году он занял должность председателя правительства, на которой пробыл до 4 марта 2012 года, пока вновь не был избран президентом.

Весной 2018 года Путин вновь переизбран главой РФ и занимает этот пост до сих пор.