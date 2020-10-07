Леонков рассказал о сомнительной «дипломатии» США и Великобритании

Пришло время России начать отстаивать свои национальные интересы хотя бы на постсоветском пространстве. И для этого следует перестать разговаривать на языке дипломатии с разведчиками иностранных государств, которые скрываются под маской послов.

Об этом в своем Telegram-канале «Мадуро – не дура» пишет военный эксперт Алексей Леонков.

По его словам, как правило, суверенные государства назначают на должность своих послов в других странах не кадровых дипломатических работников, а бывших министров или депутатов. И такие послы не имеют ничего общество с разведсообществом.

Но в современном мире наметился другой тренд – Соединенные Штаты Америки и Великобритания назначают своими послами в странах, связанных с их «национальными интересами», профессиональных разведчиков. Такие назначения уже привели к дестабилизации сформировавшегося в условиях биполярного мира баланса сил.

«Развал СССР позволил США распространить свое влияние на все страны мира. С другой стороны, наше поражение в Холодной войне запустило в России процесс, который привел ее к возврату статуса великой державы, но этот возврат произошел на фоне утраченных территорий, которые ранее входили в состав СССР и Российской Империи», — пишет военный эксперт.

При этом он отмечает, что США конечно не могли не заметить, этого возврата, и неожиданно для себя обнаружили, что в случае военного конфликта с Россией и они сами и их союзники будут уничтожены. Однако США и Великобритания, несмотря на то, что они явно проигрывают нашей стране в военном могуществе, взяли на вооружение тот инструмент, который в нашей стране пока не восстановил былую силу. В России этим инструментом являются спецслужбы – Федеральная служба безопасности (ФСБ), Служба военной разведки (СВР) и Главное разведывательное управление (ГРУ).

Понимая сложившуюся ситуацию, противник сделал ставку на проведение спецопераций в так называемой «серой зоне», то есть в зоне военно-политических операций, которые всегда предваряют начало любой войны.

«Как раз с этим связан тот факт, что на постсоветском пространстве в качестве послов или заместителей стали назначаться профессиональные специалисты по разведывательным и военно-политическим операциям», — объясняет Леонков.

При этом военный эксперт приводит краткий перечень таких назначений:

Кандидатом в послы США на Украине являлся Кит Дейтон – генерал в отставке, экс-руководитель Центра имени Маршалла в Европе, специалист по военно-политическим операциям, то есть по государственным переворотам.

Временным поверенным США в Белоруссии был назначен Джефри Джук – бывший сотрудник разведки Госдепартамента США и специалист по военно-политическим операциям.

Послом Великобритании в Киргизии назначен Чарльз Гаррет – сотрудник британской разведки MI6, бывший заместитель по политическим вопросам директора MI6 Алекса Янгера. (Кстати, Янгера на посту главы MI6 сменил бывший посол США в Турции Ричард Мур).

Послом Великобритании в Казахстане стал Майкл Джон Гиффорд, занимавший в прошлом в британском МИД ряд должностей, связанных с контртеррористической политикой и безопасностью, на которых обычно работают сотрудники все той же разведки MI6.

Послом США в Армении была назначена Линн Трейси – сотрудница Центрального разведуправления, экс-директор по Средней Азии в СНБ США. Ее работа на дипломатическом поприще удивительно совпадает с антироссийскими выступлениями в бывших советских республиках. В частности Трейси была послом США в Грузии в 2001-2002 годах, в Казахстане в 2003-2006 годах, в Ашхабаде в 2010-2011 годах. Кроме того, Линн Трейси работала заместителем вдохновителя украинского майдана Джона Теффа с 2014 по 2017 год. Особой «дипломатической удачей» Трейси стал выход Узбекистана из Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), напоминает Алексей Леонков.

При этом со стороны российского МИД с этими «волками в овечьей шкуре» работают обычные дипломаты, с сожалением отмечает эксперт.

«В бытность СССР при МИД существовала собственное управление разведки, которое четко идентифицировала таких волков и грамотно выстраивало против них работу. Не пора ли возродить это управление?», — предлагает Леонков.

Если только присмотреться к событиям текущего года, станет видно, деятельность американских «послов» не имеет ничего общего с дипломатией.

Например, напоминает Леонков, 31 июля 2020 года при содействии американского посольства в Ереване «Группа дружбы Армении-США» армянского парламента и «Комиссия по армянским вопросам» палаты представителей Конгресса США подписали Меморандум о взаимопонимании. Документ в числе прочего, содержит такую фразу:

«Армения не должна успокаиваться и должна углублять характер военных отношений с США»,- цитирует Леонков.

То есть Армения, оставаясь членом ОДКБ, взяла курс на развитие военных связей с США и НАТО.

Также, после начала военного конфликта в Нагорном Карабахе, Линн Трейси 5 октября нанесла визит в Министерство обороны Армении.

«Естественно, официально, США выразили обеспокоенность по "гуманитарным проблемам" и, я думаю, предложили гуманитарную помощь, — отмечает военный эксперт. — Ведь не зря в посольстве США находятся 800 морпехов, известных всему миру гуманитариев по войне в Ираке, Вьетнаме, Судане, Афганистане и прочих странах, получивших "помощь" в становлении демократии и сопутствующего ей разрушения суверенитета».

В заключение своих рассуждений Алексей Леонков выражает уверенность в том, что Россия должна перестать верить в иллюзии заключенных ранее договоренностей. Ей пора начинать отстаивать собственные национальные интересы. А начинать это делать следует со всего постсоветского пространства.