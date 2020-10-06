Пашинян заявил, что Ереван готов пойти на уступки в карабахском конфликте

Армения готова пойти на уступки, чтобы урегулировать карабахский конфликт. Однако армянская сторона решится на такой шаг при условии, что к уступкам готов и Азербайджан. Об этом France-Presse заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Армянский политик подчеркнул, что урегулирование конфликта в Нагорно-Карабахской Республике (НКР) должно осуществляться на условиях взаимных уступок.

Кроме того, Пашинян выразил уверенность, что в случае возникновения острой необходимости, Россия предоставит Армении поддержку в рамках договорных обязательств в сфере военного сотрудничества с Ереваном.

"Я убежден, что если ситуация этого потребует, Россия выполнит свои обязательства", — отметил премьер-министр Армении.

Конфликт в Нагорном Карабахе разгорелся 27 сентября. Азербайджан и Армения обвиняют друг друга в начале боевых действий. В ходе противостояния сторон погибли несколько военнослужащих. Некоторые мирные граждане также пострадали.