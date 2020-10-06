Процедура внесения депутатами поправок в бюджет Петербурга может измениться

Вопрос внесения "депутатских поправок" в петербургский бюджет требует рассмотрения. Нужно преобразовать этот процесс и сделать его максимально прозрачным, заявили бывшие депутаты ЗакСа Владимир Дмитриев и Игорь Коровин изданию "ПолитЭксперт".

Губернатор Петербурга Александр Беглов выступил с инициативой сократить полномочия городских депутатов при внесении поправок в бюджет. Его предложение парламентарии восприняли по-разному.

Заксобрание Петербурга является единственным в РФ региональным органом управления, члены которого имеют полномочия официально расходовать два процента городского бюджета по своему усмотрению. Это делается путем внесения бюджетных поправок.

Такая возможность у депутатов появилась 25 лет назад. Дмитриев считает, что сначала это была прекрасная идея. Со временем, по его словам, инициатива была извращена до появления коррупционных дел. Право на существование она имеет только в том случае, если отрегулировать вопрос с прозрачностью. Тогда никаких коррупционных хитросплетений не возникнет.

"Вплоть до публикации в вестнике Законодательного собрания — куда пошли деньги, от какого депутата и так далее. И дальше, проверяйте — вот он я, депутат, вот заявки обращений ко мне организаций, все должно быть открыто и прозрачно", — подчеркнул экс-депутат.

Коровин признался, что не является сторонником распределения средств депутатами ЗакСа. Он считает, что парламентарии должны тратить свое время и силы на законотворческую деятельность.

На портале Федерального агентства новостей было опубликовано новое расследование. Его авторы рассказали, кто набивает свой карман, используя возможность внесения поправок в бюджет Петербурга.