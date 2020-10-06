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23:03   6 Октября 2020
Общество

Путин положительно оценил работу Кабмина РФ в пандемию

Путин положительно оценил работу Кабмина РФ в пандемию

Правительство РФ принимало все меры, исходя из собственных возможностей и резервов России. Об этом заявил российский президент Владимир Путин на встрече с главами думских фракций.

Он напомнил, что Кабмин РФ, особенно в условиях пандемии, принял множество мер для поддержки экономики, граждан — в том числе малого и среднего бизнеса, а также крупных предприятий. Путин заявил, что все это делалось исходя из тех возможностей, которые имелись в результате проведения устойчивой макроэкономической политики, а также имеющегося резерва.

"Мы создавали (резерв) терпеливо, настойчиво и постепенно, — это все не упало с неба", — заявил Путин.

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Автор: Василий Пименов
#путин #кабмин рф #коронавирус

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