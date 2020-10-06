Путин положительно оценил работу Кабмина РФ в пандемию

Правительство РФ принимало все меры, исходя из собственных возможностей и резервов России. Об этом заявил российский президент Владимир Путин на встрече с главами думских фракций.

Он напомнил, что Кабмин РФ, особенно в условиях пандемии, принял множество мер для поддержки экономики, граждан — в том числе малого и среднего бизнеса, а также крупных предприятий. Путин заявил, что все это делалось исходя из тех возможностей, которые имелись в результате проведения устойчивой макроэкономической политики, а также имеющегося резерва.