Россия намерена рассказать о своем видении происходящего взаимодействия ФРГ и ОЗХО, предоставив хронологию закулисных манипуляций. Об этом сообщили на сайте Министерства иностранных дел РФ.

В Департаменте информации и печати МИД России прокомментировали заявления ОЗХО, в которых говорится о выявлении в анализах блогера Алексея Навального следов вещества группы "Новичок". В МИД РФ отметили, что Россия не получила ответы от Германии, Франции и Швеции относительно инцидента с Навальным. В комментарии МИД Рф говорится, что история с "отравлением" Навального получила продолжение по спланированному конспирологическому сценарию.

ОЗХО заявило о готовности приступить к расследованию в отношении ситуации с Навальным. Также ОЗХО предоставит РФ запрошенные данные о результатах медицинских исследований.

В немецкой клинике "Шарите", где Навальный проходил курс реабилитации, к нему приходили сотрудники ЦРУ для разработки совместных дальнейших действий, пишет ФАН.