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22:17   6 Октября 2020
Общество

На Первом канале начался 10-ый сезон "Ледникового периода"

На Первом канале начался 10-ый сезон "Ледникового периода"

Вышла первая серия долгожданного юбилейного сезона шоу "Ледниковый период". Перерыв между девятым и десятым сезоном составил четыре года.

Эфир первого выпуска состоялся 3 октября. Ведущими нового сезона стали олимпийские чемпионы по фигурному катанию Алина Загитова и Алексей Ягудин.

На этот раз покорить лед вызвались самые неожиданные артисты отечественного шоу-бизнеса: телеведущая и певица Ольга Бузова, ведущая "Орла и решки" Регина Тодоренко, певец Влад Соколовский, актриса театра и кино Мария Луговая и многие другие.

Новички в сопровождении профессионалов своего дела поборются за звание победителя на льду в парном катании. За каждое выступление жюри будет выставлять исполнителям танца свои оценки, которые помогут решить, кто сможет пройти в следующий этап конкурса.

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Автор: Ирина Большунова
#сезон #ледниковый период #выпуск

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