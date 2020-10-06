"Московский школьник" настаивает на аннулировании брачного договора Соболь

Исковое заявление с требованием признать недействительным брачный договор между юристом ФБК (признан иноагентом в РФ) Любовью Соболь и антропологом Сергеем Моховым подала компания "Московский школьник", передает Федеральное агентство новостей.

Соответствующий документ находится в картотеке Симоновского районного суда Москвы. Судебные представители сообщили, что заявление с требованием расторгнуть брачный договор поступило во вторник.

Заключение контракта между Соболь и ее мужем Моховым произошло лишь спустя несколько лет брака. По информации ФАН, мотивом для этого послужило нежелание выплачивать денежную компенсацию по иску "Московского школьника" размером в 30 миллионов рублей. Юрист ФБК переписала на мужа даже личные вещи.

Суд ранее удовлетворил исковое заявление компании к ФБК из-за фейкового видео о питании московских детей, вследствие чего Соболь и основатель фонда Алексей Навальный должны были выплатить 88 миллионов рублей "Московскому школьнику", чтобы компенсировать упущенную выгоду.

В августе этого года возместить нанесенный "Московскому школьнику" ущерб решил петербургский предприниматель Евгений Пригожин, также выкупивший право истребовать долг у Навального, Соболь и ФБК. Свой поступок бизнесмен объяснил желанием компенсировать убытки "Московского школьника", полученные вследствие "действий группы клеветников".