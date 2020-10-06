Замглавы ПНС Ливии отметил важность соглашения о возобновлении нефтедобычи

Замглавы ПНС Ливии Ахмед Майтыг рассказал об итогах второй Берлинской конференции по Ливии, передает ФАН.

Замглавы так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Ахмед Майтыг отметил всех участников второй Берлинской конференции по Ливии. Он обратил внимание на важность соглашения о возобновлении нефтедобычи, давшего импульс процессам интеграции разрозненных государственных структур и укреплению доверительных отношений между Тобруком и Триполи, передает ФАН.

По словам вице-премьера ПНС, участники Берлинской конференции уделили большое внимание политическим и экономическим реформам в Ливии.

Ахмед Майтыг надеется, что в скором времени в Ливию вернутся мир и стабильность.

Ранее, 18 сентября было заключено соглашение о возобновлении добычи нефти в Ливии. Соответствующие договоренности были достигнуты между командующим Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифой Хафтаром и Ахмедом Майтыгом, который возглавил объединенную Комиссии по урегулированию спорных моментов.