Рекордный спрос на "однушки" в новостройках ожидается в России

Однокомнатные апартаменты в России станут продаваться в рекордных объемах. Такие результаты исследования привели в рейтинговом агентстве "Национальные кредитные рейтинги".

В России предсказали "квартирный бум" к 2026 году. Доля сделок с небольшими квартирами на рынке может составить 60% от всех договоров купли-продажи, по данным исследования.

"С ростом цен на новостройки спрос на маленькие лоты увеличился и продолжит расти", — замечает глава компании "Мир квартир" Павел Луценко.

В текущем году 46% сделок с покупкой нового жилья было совершено с квартирами площадью не более 45 кв.м. Данная тенденция связана с падением доходов российских граждан, что в свою очередь может сказаться на уменьшении площади реализующегося жилья в новостройках на 20%.