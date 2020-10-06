РФ и ЦАР обсудили укрепление двусторонних отношений

Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера провел встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым по вопросам укрепления двусторонних отношений, сообщает Федеральное агентство новостей.

Стороны обсудили перспективы сотрудничества в области политики, торгово-экономических отношений и гуманитарной помощи. Президент ЦАР поблагодарил Россию за содействие в борьбе с пандемией COVID-19. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подтвердил готовность Москвы продолжить сотрудничество с руководством Центральноафриканской Республики.

Глава ЦАР развивает партнерские отношения с РФ с 2017 года. С тех пор нынешний визит Туадеры в Россию стал третьим в рамках отношений по взаимовыгодному сотрудничеству между Банги и Москвой. Во время посещения российской столицы лидер ЦАР заявил о возможности обучения африканских военных в Военной академии Генштаба ВС РФ.