Украина готова разместить у себя британскую военную базу

Если британские десантники, принимавшие участие в совместных военных учениях «Объединенные усилия-2020» в Николаевской области, примут решение обосноваться там насовсем, Украина с радостью их примет.

Об этом во вторник, 6 октября, сообщает украинское издание «Главред», ссылаясь на интервью главы МИД Украины Дмитрия Кулебы ВВС.

Как заявил министр иностранных дел Украины, Лондон оказал Киеву серьезную поддержку в борьбе с «российской агрессией». Поэтому Украина готова проводить больше военных учений с участием британских военнослужащих.

Кроме того, добавил Кулеба, Украина с готовностью разрешит британским войскам разместить на своей территории военную базу, если возникнет такая необходимость.

«Если они там (британские десантники в Николаевской области) десантируются и останутся, мы тоже не будем возражать. С первого дня российской агрессии Британия была рядом и оказывала практическую поддержку, и не только в военном плане», — подчеркнул министр.

По словам Кулебы, Киев серьезно сотрудничает с Лондоном по целому ряду вопросов. Великобритания, вне зависимости от того, что она не входит в переговорную группу по мирному урегулированию военного конфликта в Донбассе, проводит на Украине кропотливую работу.

Ранее британские СМИ сообщали, что прошедшие на Украине в сентябре военные учения «Объединенные усилия-2020» стали крупнейшей военной операцией Соединенного Королевства за последние 20 лет. На территории Украины в рамках маневров высадились более 450 британских военнослужащих.

Напомним, ранее депутат Верховной рады Ренат Кузьмин в эфире украинского телеканала NewsOne обвинил украинские власти в том, что они отдали страну под место проведения войны между НАТО и Россией.

По словам Кузьмина, это сделал еще бывший президент Украины Петр Порошенко, подписавший в 2016 году военную концепцию нацбезопасности страны. В документе прямо говорится, что на территории Украины в среднесрочной перспективе могут начаться военные действия между войсками НАТО и российской армией. А нынешний президент Украины Владимир Зеленский продолжил этот курс, разрешив на протяжении всего 2020 года проводить в стране военные не только с участием сухопутных войск, но и с военными кораблями, и с боевой авиацией.

«Войска НАТО провоцируют Россию, натовские самолеты у границы с Россией – это не учения», — подчеркнул Кузьмин.

Также депутат напомнил, что на территории Украины находятся американские стратегические бомбардировщики с ядерным оружием на борту, а в Черное море заходят корабли ВМС Великобритании и США, вооруженные крылатыми ракетами Tomahawk. То есть, если все происходящее на Украине и называют «учениями», необходимо понимать, что на самом деле происходит провоцирование России на войну. И война в скором времени становится для Украины все более реальной.