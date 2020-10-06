Сатановский уличил Запад в превращении ООН в «гадюшник»

Бельгия, Германия, Великобритания, США, Франция и Эстония заблокировали выступление в Совете Безопасности ООН экс-главы Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Жозе Бустани. Он хотел проинформировать о химическом разоружении Сирии, но западные страны отказались давать ему слово, в результате чего доклад пришлось зачитать постпреду РФ Василию Небензе.

Инцидент прокомментировал политолог и востоковед Евгений Сатановский. Эксперт просчитал последствия действий американской «мафии», которая превратила ООН из международного арбитра в «гадюшник». По словам Сатановского, дело «пахнет большой войной».

«Выводы: ОЗХО как организации, которой можно доверять, больше нет. Обычный инструмент мафиозной военно-политической группировки, возглавляемой Соединенными Штатами», — написал в блоге эксперт.

Сатановский уверен, что этот скандал полностью дискредитирует как саму ОЗХО, так и ООН, которая должна объективно решать мировые проблемы. Сейчас же обе организации находятся под влиянием Запада, который не заинтересован в установлении истины, а хочет лишь, чтобы все его тезисы партнеры воспринимали как факт.

Эксперт назвал «сказками» уверенность общества будто «в мире есть объективная международная инстанция, способная нести в этот порочный мир высшую истину, и это ООН, агентства ее и комитеты». По мнению Сатановского, Россию слушают, потому что у нее имеется ядерный арсенал.

«Неоптимистично? Да какой уж тут оптимизм. Большой войной пахнет», — отмечает эксперт.

Сатановский вспомнил случаи, когда на Западе принимали решения, основываясь лишь на догадках и предположениях. Речь идет об ударах по Сирии, единственным обоснованием для которых стали ролики «Белых касок», часть из которых оказалась постановочными. Россия и правительство САР неоднократно обвиняли ОЗХО в предвзятости расследований и подвергали сомнению выводы технического секретариата организации. Дамаск подчеркивал, что никогда не применял химоружие, а весь химический арсенал страны вывезли из Сирии под контролем ОЗХО.

Жозе Бустани руководил Организацией в 1997-2002 годах. Его уход был досрочным и произошел по инициативе Вашингтона. При этом недовольство его работой США высказали после того, как Бустани пригласил Ирак вступить в ОЗХО. По мнению наблюдателей, членство Багдада в этой организации могло помешать планам США свергнуть Саддама Хуссейна.