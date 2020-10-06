Незрячий блогер создает фильм о своем покорении Эльбруса

Известный блогер Иван Ерхов, лишившийся несколько лет назад зрения, решился на экстремальный прыжок с канатом в Сочи. Но главным достижением для него стало восхождение на Эльбрус. Об этом подробнее сообщает издание "360".

Незрячий блогер из Московской области Иван Ерхов ведет блог на YouTube, где подробно рассказывает о своей жизни. Недавно парень отважился на прыжок в 207-метровую пропасть в туристическом месте Skypark AJ Hackett. Этот свой поступок он назвал "безумным выбросом адреналина", поскольку в момент свободного падения стираются все границы пространства.

Одно из самых ярких достижений Ерхова — восхождение на Эльбрус. К этому моменту блогер готовился долго — сначала дома, а затем в базовом лагере на горной местности. Незрячего блогера к вершине сопровождали его друзья.

Сейчас вместе с командой Ерхов готовит фильм о своем восхождении. В своем интервью телеканалу "360" блогер рассказал о своей самой заветной мечте.

"Если говорить честно, то мечта у меня одна — увидеть своих детей, близких. А остальное — это скорее просто цели и желания, которые я хотел давно осуществить. И теперь планомерно это делаю", — ответил блогер.

Проблемы со зрением у Ерхова начались в 19 лет, полностью ослеп он к 25. Однако он не отчаялся и решил завести свой YouTube-канал, чтобы делиться исполнением мечт.