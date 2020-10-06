Путин вспомнил о "фантастическом случае" из девяностых

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководителями фракций Госдумы вспомнил о "фантастически неожиданных" требованиях, выдвигаемых России финансовыми организациями, сообщает портал главы государства.

Российский лидер уточнил, что речь шла о политике России по борьбе с кавказскими боевиками. По словам президента, когда РФ просила финансовые организации продлить сроки выплаты процентов по кредитам, от Москвы настойчиво требовали изменить подход к противостоянию с бандами террористов.

"Это было фантастически, неожиданно для меня, но это было, я участник этого процесса", — вспоминает президент.

Поэтому Россия должна быть независимой, чтобы никто не смог диктовать нам свои условия, подытожил российский лидер.