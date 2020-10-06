Детальное рождение звезд попало на кадры астрономов

Ученые с международной обсерватории Gemini поделились снимком туманности Киля, на котором запечатлен процесс рождения новой звезды, сообщает телеканал "360".

На сегодня это самый четкий снимок, на котором можно рассмотреть детали рождения нового небесного тела. Астрономам удалось получить снимок в 10 раз четче обычного.

Ученые давно наблюдают за туманностью Киля, однако в этот раз Патрик Хартиган из Университета Райса со своей командой задействовал 8,1-метровый телескоп Gemini South. Благодаря технологии адаптивной оптики они исправили эффект турбулентности в атмосфере. Это позволило сделать четкий и детальный снимок.