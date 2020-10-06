Замглавреда RT возмутилась западными ресурсами, цензурующими российские СМИ
Заместитель главного редактора телеканала RT Белкина Анна заявила, что западные медиагиганты начали массированную атаку на российские СМИ.
Белкина во время конференции на тему "Вопросы законодательного обеспечения интересов России в глобальном и локальном интернет-пространстве" с недоумением рассказала о том, что Google и Youtube начали не только блокировать российские каналы, но и вешать ярлыки. По словам замглавреда, их коллеги в лице BBC и "Радио Свобода" (признан иноагентом в РФ) с легкостью избегают подобных ярлыков.
Социальная сеть Facebook нагло блокирует либо удаляет материалы российских СМИ, начиная с рецептов борща, а заканчивая документальными фильмами о борьбе с COVID-19. Примечательно, что администрация соцсетей не объясняет причин подобных действий.
В заключение Белкина добавила, что западные медиагиганты таким образом решают, какую информацию должны получать граждане России и из каких источников.