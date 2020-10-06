Сивков предупредил о готовности США блефовать на переговорах по СНВ-3

Манипулируя договором СНВ-3, Соединенные Штаты попытаются заставить Россию отказаться от наиболее неприятных для них систем вооружения, считает военный эксперт Константин Сивков. Так он прокомментировал газете «Взгляд» заявление Вашингтона, что там впервые «услышали конкретные предложения» от Москвы по вопросу продления СНВ-3.

«Лучшим исходом переговоров можно считать ситуацию, при которой страны согласятся на четкое ограничение общего количества ядерных боеголовок», — считает собеседник издания.

России же интересно восстановить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) и Договор об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО), сказал эксперт. Вместе с тем он выразил сомнение, что США пойдут на такой шаг.

«В то же время американцы заинтересованы в том, чтобы Россия ликвидировала ракетные комплексы "Авангард" и "Сармат", а также отказалась от развертывания боевых железнодорожных ракетных комплексов. Но наши на это не пойдут», — говорит Сивков.

Военный эксперт не исключает, что Соединенные Штаты могут блефовать. Для американцев развертывание производства ядерных боеголовок представляет серьезную проблему из-за слабости промышленного комплекса, способного обогащать уран.

«Поэтому устраивать гонку ядерных вооружений американцам не с руки. Думаю, США будут пытаться за счет манипулирования договором СНВ-3 заставить Россию отказаться от наиболее неприятных для них систем оружия», — резюмировал эксперт.

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) — единственный действующий договор между РФ и США об ограничении вооружений. Он перестанет действовать после 5 февраля 2021 года. Президент России Владимир Путин ранее предложил продлить договор на пять лет без предварительных условий.

Ранее МИД России сообщил, что 5 октября в Хельсинки состоялась встреча в рамках российско-американского диалога по стратегической проблематике с участием замглавы внешнеполитического ведомства Сергея Рябкова и спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли. На следующий день Биллингсли заявил о достижении «важного прогресса».

Вашингтон предлагает Москве до истечения срока договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) в феврале 2021 года согласовать на президентском уровне рамочный документ — меморандум — в сфере вооружений. По мнению США, он должен содержать пункт об участии Китая в выработке нового долгосрочного договора.

Американская сторона заявила, что готова заключить такой меморандум «уже завтра», и он не потребует ратификации. По словам Биллингсли, России следовало бы согласиться с этим предложением до выборов президента США в ноябре, иначе, "когда будет переизбран" Дональд Трамп, «плата за вход" повысится.

Договор по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) умрет из-за условий со стороны США. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.