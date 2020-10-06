"Братья-мусульмане" планировали сорвать ливийские переговоры в Берлине

Берлинские переговоры по урегулированию кризиса в Ливии могли быть сорваны терактом, который планировали "Братья-мусульмане" (организация запрещена в РФ), сообщает Федеральное агентство новостей со ссылкой на ресурс Al-Ain.

Переговоры состоялись в Берлине 5 октября. За день до этого состоялся телефонный разговор между эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани и председателем Высшего государственного совета (ВГС) Халедом аль-Мишри. Они обсуждали дальнейшие перспективы организации в условиях мирных инициатив международного сообщества. Спикер Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмад аль-Мисмари ранее обнародовал данные о том, что запрещенная в России организация "Братья-мусульмане" сотрудничает с катарскими спецслужбами.

Мишри демонстрирует недовольство мирным урегулированием кризиса в Ливии. Ему мешает возобновление добычи нефти на территории Ливии, решение о котором совместно приняли фельдмаршал ЛНА Халифа Хафтар и вице-премьер так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ахмед Майтыг.

Мирное урегулирование между Тобруком и Триполи грозит Мишри и его подельникам потерей финансовых потоков. Именно с этой целью предполагалось совершить теракт в Берлине.