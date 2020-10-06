Путин обсудил с Медведчуком вопрос поставки вакцины "Спутник V" на Украину

Просьба о поставках российского препарата от коронавируса на Украину поступила президенту РФ Владимиру Путину от лидера политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука.

Медведчук попросил рассмотреть такую возможность для будущей защиты украинских граждан в ходе встречи с главой российского государства. Это возможно, однако после того, как вопрос обсудят с украинскими специалистами и Киев направит официальный запрос, ответил Путин.

Препарат разработали исследователи НИЦ им. Гамалеи. Вакцина первой в мире прошла государственную регистрацию. На данном этапе лекарство проходит третью стадию клинических испытаний.