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19:55   6 Октября 2020
Общество

Сирийцы вышли на акцию против оккупации к наблюдательному пункту ВС Турции

Сирийцы вышли на акцию против оккупации к наблюдательному пункту ВС Турции

Жители трех сирийских поселков вышли протестовать против турецкой оккупации к наблюдательному пункту ВС Турции, находящемуся на стыке провинции Идлиб и Хама, о чем сообщило Федеральное агентство новостей.

Требование вывода оккупационных турецких войск из САР скандировали жители поселков Мурек, Телль-Тукан и Ас-Сурман. На рукописных плакатах, которые сирийцы принесли с собой, было написано: "Сирия будет свободной"! и "Турки — на выход!"

Демонстранты выразили поддержку президенту САР Башару Асаду и России, которая помогает сирийскому народу бороться с терроризмом и с последствиями многолетней войны. Сирийцы регулярно выходят на акции протеста против турецкой оккупации. В сентябре демонстранты пришли к наблюдательному пункту ВС Турции в Тель-Тукане и были встречены гранатами со слезоточивым газом.

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Автор: Борис Нестеров
#идлиб #турция #хама #акции протеста

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