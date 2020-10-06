Навальный рассказал о поездке в Томск и отношениях с Певчих

Блогер Алексей Навальный утверждает, что его спутница в поездке по Сибири Мария Певчих никогда не входила в его номер. Об этом Навальный заявил в интервью российскому видеоблогеру Юрию Дудю после выписки из клиники "Шарите", передает "ПолитЭксперт".

Навальный в течение двух часов излагал собственную версию своего недуга. Не обошлось и без вопросов о таинственной Марии Певчих, которую СМИ заподозрили в отравлении Навального. Первым о ее возможной причастности написало издание Правда.ру. Журналистам стало известно, что Певчих была вместе с блогером в отеле в Томске и даже жила с ним в одном номере, передает "ПолитЭксперт".

Также издание напомнило о конфликте блогера с его спонсором из Лондона Владимиром Ашурковым. Так появилась версия о том, что Навальный мог быть отравлен по заказу кураторов, а Певчих была исполнителем. Однако сам Навальный эту версию опровергает.

Более того, блогер утверждает, что в его номере Певчих вовсе не была. В поездке по Сибири она отвечала за съемки.

"У нас есть специальный протокол — никто никогда не заходит ко мне в номер. Например, она была ответственна за съемки, и у нее там где-то была моя рубашка. Е если ей надо было что-то передать, она писала мне, я выходил в коридор и брал у нее что-то", — сказал он.

Проверить это невозможно. Сама Певчих ранее заявляла, что видеозаписи из отеля пропали. Даже если Навальный говорит правду, у Певчих в короткие встречи в коридоре все же была возможность его отравить. Яд можно нанести на предметы, которые она передавала.

Стоит отметить, что никто из сторонников Навального так и не упомянул о недопитой бутылке вина, которая пропала из его номера. О ней сообщал со ссылкой на собственные источники Сергей Карнаухов. По его словам, Певчих и Навальный распивали вино вместе, как раз в номере Навального. Карнаухов считает, что Певчих могла использовать эту бутылку в целях провокации.

"Представим, что у нее есть следы какого-нибудь отравляющего вещества. Но не того, который должен быть введен Алексею Навальному, а того, который используется, чтобы создать провокацию. Чтобы им помазать эти бутылки с водой. Тогда на бутылке вина должны были остаться следы Певчих: ДНК, биологические, отпечатки пальцев, в том числе элементы отравляющего вещества", — говорил Карнаухов.

Юрий Дудь также напомнил, что отец Марии Певчих - владелец нескольких компаний, связанных с наукой. Он вполне может иметь доступ к лабораториям. Однако Навальный ответил, что не знаком с отцом Певчих, но уверен, что химией он не занимается. Тем не менее, выписки из реестра юридических лиц говорят о том, что компании Константина Певчих занимаются проектами в области вирусологии и химии.