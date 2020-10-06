Политолог назвал способ предотвратить киргизский сценарий беспорядков в РФ

Беспорядки в Кыргызстане являются доказательством того, что за организацию незаконных массовых акций и беспорядков нужно ввести уголовное наказание, рассказал политолог Юрий Самонкин в беседе с изданием "ПолитРоссия".

Киргизская ситуация обусловлена разобщенностью страны, добавил политический аналитик Дмитрий Журавлев. Сторонники экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева освободили бывшего главу государства во время массовых акций в Бишкеке. Атамбаев был помещен в СИЗО по обвинению в незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Гособвинение просило для экс-президента 15 лет лишения свободы.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков также обвинил митингующих в попытке устроить госпереворот, а местный ЦИК решил отменить результаты недавних парламентских выборов. Самонкин сообщил, что поводом для незаконных акций стало то, что против действующего мэра Бишкека выдвинули обвинения в использовании служебного положения.

"Ответственность за беспорядки нужно ужесточать и России, и другим странам СНГ", – заключил политолог.

Самонкин считает, что нужно ужесточить ответственность для организаторов незаконных митингов, которые провоцируют людей. Например, перевести юридическую ответственность из административного поля в уголовное. Происходящее в других странах должно подтолкнуть Россию к рассмотрению новых законодательных инициатив.