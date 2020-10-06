«Газпром» правильно делает, что никак не комментирует слухи о сроках достройки газопровода «Северный поток – 2». Таким образом он страхуется от превентивных санкций и других рисков.

Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал ведущий аналитик Фонда национальной экономической безопасности, эксперт Финансового университета при российском Правительстве Игорь Юшков.

Ранее компания «Газпром» заявила, что собирается достроить «Северный поток – 2» в «скорейшие разумно возможные» сроки.

«Мы рассматриваем доступные альтернативы, которые позволили бы нам завершить проект "Северный поток – 2", который… мы стремимся ввести в эксплуатацию в скорейший разумно возможный срок», — приводит РИА Новости цитату из материалов компании.

Также накануне СМИ сообщили, что российское судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое на протяжении последних месяцев оставалось на стоянке логистической базы «Северного потока – 2» в немецком порту Мукран, взяло курс на Калининград.

Комментируя эти новости в эфире радиостанции Sputnik, Игорь Юшков напомнил, что на протяжении долгого времени «Газпром» не начинал работы по достройке газопровода и никак не объяснял задержку. Поэтому сейчас сложно назвать конкретные сроки завершения строительства.

«До сих пор неизвестно, происходила ли модернизация "Академика Черского" или нет. Почему он стоял несколько месяцев в Мукране? "Газпром" никак не комментирует это… — отметил эксперт. — И, думаю, что "Газпром" правильно делает, что страхуется от рисков, от превентивных санкций, и молчит».

Также Юшков добавил, что есть признаки, по которым можно предположить скорое возобновление строительства газопровода. На это указывает уже то, что в последние дни начались «какие-то телодвижения». Например, то, что «Академик Черский» вышел из порта Мукран и направляется в Калининград, явно проводя ходовые испытания.

«И если из Калининграда он двинется в сопровождении судов снабжения, то вполне вероятно, что он уже приступит к достройке "Северного потока — 2". Поскольку и суда снабжения отдельные заходили в порт Мукрана, то есть они вполне могли загрузиться трубами для достройки "Северного потока — 2"», — добавил эксперт.

Кроме того, и сам «Черский» может перевозить трубы. Об этом свидетельствуют судовые трекеры, которые указывают на довольно большую осадку трубоукладчика, объяснил эксперт. В заключение Юшков добавил, что, если сейчас, помимо «Академика Черского» в этом районе Балтийского моря начнется движение других судов, возможно они соберутся в районе строительства и займутся завершением проекта.

Напомним, газопровод «Северный поток – 2» мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год свяжет Россию и Германию по дну Балтийского моря.

Согласно изначальному плану реализации проекта, газопровод должен был быть достроен к концу 2019 года. Однако этому помешали введенные Вашингтоном санкции, против иностранных компаний, участвующих в строительстве. Под давлением США швейцарская компания Allseas, чьи трубоукладчики работали над проектом в Балтийском море, отозвала свои суда, и работы по строительству газопровода были остановлены.

Россия заявила, что в любом случае намерена достраивать газопровод и она в состоянии сделать это собственными силами.