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19:27   6 Октября 2020
Экономика

Озвучены сроки возвращения рубля к рыночному курсу

Озвучены сроки возвращения рубля к рыночному курсу

Реальная цена российской валюты к американской составляет 67 единиц. Возможно ли возвращение нацвалюты РФ на такой уровень разъяснил в беседе с ФБА "Экономика сегодня" инвестиционный менеджер компании "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин.

Укрепление рубля по отношению к доллару до 67-70 единиц теоретически возможно, но на практике влияющие на справедливый курс геополитика и политические факторы остаются малопредсказуемыми, заявил финансист. Нигматуллин также отметил, что Россия успешно преодолевает коронавирусный кризис.

Курс нацвалюты может ослабеть еще немного, но в рублевой зоне наблюдается низкий уровень инфляции — в районе 3%. Это оказывает влияние на покупательскую способность российской валюты, которая, объяснил эксперт. Рубль укрепится, когда геополитические факторы останутся в стороне. Такой сценарий может реализоваться через полгода или через год, уверен Нигматуллин.

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Автор: Ирина Большунова
#доллар #прогноз #рубль #Тимур Нигматуллин

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