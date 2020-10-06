Озвучены сроки возвращения рубля к рыночному курсу

Реальная цена российской валюты к американской составляет 67 единиц. Возможно ли возвращение нацвалюты РФ на такой уровень разъяснил в беседе с ФБА "Экономика сегодня" инвестиционный менеджер компании "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин.

Укрепление рубля по отношению к доллару до 67-70 единиц теоретически возможно, но на практике влияющие на справедливый курс геополитика и политические факторы остаются малопредсказуемыми, заявил финансист. Нигматуллин также отметил, что Россия успешно преодолевает коронавирусный кризис.

Курс нацвалюты может ослабеть еще немного, но в рублевой зоне наблюдается низкий уровень инфляции — в районе 3%. Это оказывает влияние на покупательскую способность российской валюты, которая, объяснил эксперт. Рубль укрепится, когда геополитические факторы останутся в стороне. Такой сценарий может реализоваться через полгода или через год, уверен Нигматуллин.