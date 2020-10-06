ЦАР планирует обучать высших офицеров в Военной академии Генштаба ВС РФ

Визит президента ЦАР Фостен-Арканжа Туадеры в Москву включал в себя посещение 6 октября Военной академии Генштаба ВС РФ. Федеральное агентство новостей сообщило о планах руководства ЦАР отправить офицеров ВС страны учиться в академию.

Заинтересованность в обучении высших офицеров Вооруженных сил ЦАР в Военной академии Генштаба РФ выразил президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера. Временно исполняющий обязанности начальника руководителя военного вуза генерал-лейтенант Олег Макаревич провел для него экскурсию по академии, показав гостю учебное оборудование и процесс обучения иностранных курсантов, которых здесь четыре тысячи человек из 35 стран.

Встреча делегации ЦАР с сотрудниками главного военного вуза России прошла в дружественной обстановке. Стороны выразили позитивный настрой на продолжение и углубление двустороннего сотрудничества в области военной науки и образования для укрепления обороноспособности обеих стран.