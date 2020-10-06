Глава «Кыргызского конгресса» рассказал о мотивах протестующих

Поводом к протесту в Киргизии послужили накопившиеся социальные проблемы, в частности, большое количество трудовых мигрантов на территории России. Такое мнение высказал президент Общероссийской общественной организации «Кыргызский конгресс» Кубанычбек Кожоев. Детонатором беспорядков же стали нарушения в период избирательной кампании в киргизский парламент.

«У нас есть кодекс по выборам в республике. Насколько я знаю, большие сомнения взывало то, что у нас много кто проголосовал не по месту жительства, а по другим адресам. Но пока точного разбора заявлений после выборов и итогов не было. Также у нас были подозрения на подкуп избирателей», — сказал эксперт в эфире Медиагруппы «Патриот»

Изначально требование митингующих было одно — отменить итоги выборов и провести повторное голосование. Однако по ходу протеста протестующие потеряли контроль. Этим воспользовались преступные группировки, говорит Кожоев.

«К протестной массе присоединились все группировки, даже не касающиеся выборов, в том числе силы тех людей, которые находятся под следствием. Никто с себя не снимает ответственность, но народ сделал то, что хотел. Это в менталитете народа», —считает гость эфира.

В ночь с 5 на 6 октября сторонники оппозиционных партий ворвались в здание Белого дома в Бишкеке и разгромили парламентские кабинеты. Спустя несколько часов протестующие захватили здание Госкомитета национальной безопасности и освободили из-под стражи бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Вслед за ним из СИЗО выпустили еще нескольких бывших чиновников. Среди них — экс-премьеры Жанторо Сатыбалдиев и Сапар Исаков. Однако эксперт призвал не делать преждевременных выводов и дождаться официальных решений. «Все выпущенные люди — это бывшие политики. Насколько я слышал их интервью, они хотят работать в правовом поле. Просачивается информация, что кого-то назначили, но это преждевременно. Сейчас создается коалиция политических сил, надо подождать», — заключил Кожоев.

Результаты парламентских выборов, которые прошли 4 октября 2020 года в Киргизии, аннулированы ЦИК республики. Ранее президент Сооронбай Жээнбеков заявлял, что готов пойти на такой шаг, чтобы успокоить тысячи протестующих в Бишкеке. Люди вышли на улицы с требованием отменить итоги голосования.

Явка на выборах в Киргизии составила 56,5%. По предварительным результатам, в парламент Киргизии попали четыре партии: центристские «Кыргызстан» (8,73%) и «Бутун Кыргызстан» («Единый Кыргызстан», 7,11%), а также правительственные «Мекеним Кыргызстан» («Родной Кыргызстан», 23,89%) и «Биримдик» («Единство» 24,52%).

В Киргизии на фоне протестов признали недействительными итоги выборов в парламент. На улицы вышли сторонники партий, которые не преодолели пороговый барьер https://t.co/ujYjFccnGB pic.twitter.com/rMf3mdeard — РИА Новости (@rianru) October 6, 2020

Вечером 5 октября 2020 года на центральной площади киргизской столицы Ала-Тоо собрались около двух тысяч человек. Спустя несколько часов они захватили Белый дом и разгромили парламентские кабинеты.

Член ЦИК Гульнара Джурабаева ранее заявила, что рассматривался вопрос о самороспуске Центральной избирательной комиссии. По ее словам, в ходе данной компании киргизская ЦИК «дискредитировала себя».