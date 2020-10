Почему Нобелевская премия по физике досталась исследователям черных дыр

Нобелевскую премию в области физики в этом году вручили трем лауреатам. Британский физик и математик Роджер Пенроуз доказал, что свойства черных дыр подтверждают Общую теорию относительности Альберта Эйнштейна. Немецкий астрофизик Генцель и американский астроном Гез удостоились награды за обнаружение сверхмассивного компактного объекта в центре Галактики.

BREAKING NEWS: The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2020 #NobelPrize in Physics with one half to Roger Penrose and the other half jointly to Reinhard Genzel and Andrea Ghez. pic.twitter.com/MipWwFtMjz