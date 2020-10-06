Почему Нобелевская премия по физике досталась исследователям черных дыр

Нобелевскую премию в области физики в этом году вручили трем лауреатам. Британский физик и математик Роджер Пенроуз доказал, что свойства черных дыр подтверждают Общую теорию относительности Альберта Эйнштейна. Немецкий астрофизик Генцель и американский астроном Гез удостоились награды за обнаружение сверхмассивного компактного объекта в центре Галактики.

BREAKING NEWS: The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2020 #NobelPrize in Physics with one half to Roger Penrose and the other half jointly to Reinhard Genzel and Andrea Ghez. pic.twitter.com/MipWwFtMjz — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2020

Объясняя значение этих достижений, популяризатор космонавтики, блогер Виталий Егоров выразил мнение, что ученые правильно поняли работу мироздания, руководствуясь физикой, как «инструкцией по эксплуатации Вселенной».

«В данном случае и теория Эйнштейна, которая давно уже является фактом, она многократно подтверждалась, и вот это очередное подтверждение. Теория как подтверждается: в рамках теории делается предсказание, потом экспериментальным путем проверяется работает эта теория или нет», — объяснил Егоров.

Что касается обнаружения сверхмассивного компактного объекта в Галактике, то еще каких-то 20-30 лет назад учебники по астрономии отражали совсем другое представление человека об устройстве Вселенной.

«Сейчас мы знаем, что там есть сверхмассивная черная дыра, что ее сила притяжения является таким центром, вокруг которого обращается вся наша галактика. Но не только за счет силы притяжения этой черной дыры. У всей материи галактики есть своя сила притяжения и все это взаимно притягивается друг к другу. То есть это серьезное изменение понимания того, как устроена наша галактика и все другие галактики на масштабе совсем короткого времени», — пояснил эксперт.

Егоров добавил, что любое достижение, которое меняет представление человека об устройстве этого мира является прорывом. Собеседник ПС напомнил, что полвека назад к ученым пришло обоснованное понимание того, что наша галактика не одна во Вселенной.

В понедельник, 5 октября, Нобелевской премии по медицине удостоились британские ученые Майкл Хоутон, Харви Альтер и Чарльз Райс за исследования вируса гепатита C. Они смогли найти причину опасной болезни. Как отметили в Нобелевском комитете, угроза от вируса может исчезнуть благодаря деятельности ученых.

Завтра, 7 октября, станут известны лауреаты премии по химии, а в четверг — по литературе. Обладателя Нобелевской премии мира объявят в пятницу. 12 октября назовут победителей премии в сфере экономики.