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18:35   6 Октября 2020
Политика

Техэксперт Антипов считает фейками заявления украинских военных об Ан-26

Техэксперт Антипов считает фейками заявления украинских военных об Ан-26

Технический эксперт Юрий Антипов прокомментировал результаты расследования крушения Ан-26, сообщили в издании NewInform. 

Он проанализировал подробности расследования крушения Ан-26 возле Харькова, приведенные летчиком-испытателем украинского ГП "Антонов" Александра Пахольченко.

Технический эксперт считает, что появившаяся после выяснения причин информация отличается от заявлений украинских военных. К основным причинам трагедии Пахольченко отнес недостаточную подготовку командира экипажа, ограниченную мощность силовой установки и маленькую высоту полета. Антипов рассказал, что украинские ВВС также отчитались о поломке датчика двигателя.

"Они попросту врут об истинных причинах крушения", — заявил техэксперт.

По мнению Юрия Антипова, выводы Пахольченко свидетельствуют о системных проблемах украинской авиации. Это устаревшее оборудование, слабая подготовка пилотов и халатность наземных служб управления полетами.

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Автор: Василий Пименов
#украина #ан-26 #Александр Пахольченко

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