Техэксперт Антипов считает фейками заявления украинских военных об Ан-26

Технический эксперт Юрий Антипов прокомментировал результаты расследования крушения Ан-26, сообщили в издании NewInform.

Он проанализировал подробности расследования крушения Ан-26 возле Харькова, приведенные летчиком-испытателем украинского ГП "Антонов" Александра Пахольченко.

Технический эксперт считает, что появившаяся после выяснения причин информация отличается от заявлений украинских военных. К основным причинам трагедии Пахольченко отнес недостаточную подготовку командира экипажа, ограниченную мощность силовой установки и маленькую высоту полета. Антипов рассказал, что украинские ВВС также отчитались о поломке датчика двигателя.

"Они попросту врут об истинных причинах крушения", — заявил техэксперт.

По мнению Юрия Антипова, выводы Пахольченко свидетельствуют о системных проблемах украинской авиации. Это устаревшее оборудование, слабая подготовка пилотов и халатность наземных служб управления полетами.