Путин отпразднует день рождения на работе

Президент РФ Владимир Путин в свой день рождения собирается проводить международные переговоры по телефону. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Владимиру Путину исполнится 68 лет 7 октября 2020 года. По словам пресс-секретаря, первая половина дня российского лидера занята телефонными переговорами и текущими рабочими делами. Песков допустил, что остаток дня Президент РФ посвятит общению с близкими людьми.