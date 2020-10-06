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18:31   6 Октября 2020
Политика

Путин отпразднует день рождения на работе

Путин отпразднует день рождения на работе

Президент РФ Владимир Путин в свой день рождения собирается проводить международные переговоры по телефону. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Владимиру Путину исполнится 68 лет 7 октября 2020 года. По словам пресс-секретаря, первая половина дня российского лидера занята телефонными переговорами и текущими рабочими делами. Песков допустил, что остаток дня Президент РФ посвятит общению с близкими людьми.

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Автор: Илья Романович
#путин #песков #день рождения

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