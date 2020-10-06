Эколог предложил способ восстановить водную экосистему на Камчатке

Первый зампредседателя Центрального совета Всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулмухамедов призвал не делать поспешных выводов о причинах экологического ЧП на Камчатке.

«У нас катастрофой называется ситуация, когда гибнут люди. А пока не совсем ясная ситуация, которая приводит к гибели морской фауны. Идет разбирательство. Есть ситуация, но назвать ее катастрофой в классическом государственном понимании нельзя», — заявил Расулмухамедов на тематическом круглом столе в Медиагруппе «Патриот».

В минувшие выходные пользователи социальных сетей распространили кадры выброшенных на берег Авачинской бухты на Камчатке мертвых морских обитателей. Ранее серферы пожаловались на ухудшение самочувствия, а позже выложили в интернет фотографии, указывающие на экологическую катастрофу.

На Камчатке произошла утечка нефтепродуктов, из-за чего погибли тысячи морских жителей: моллюски, крабы, ежи, мидии-ценнейший морской биоресурс. Предстоит оценить масштабы экокатастрофы ???? Также, получили ожоги роговицы глаз люди, которые отдыхали на пляже неподалеку pic.twitter.com/laxJRVpBSh — Dmitry78 (@Dmitry788) October 2, 2020

Научный сотрудник Кроноцкого заповедника и Тихоокеанского института географии Иван Усатов заявил, что загрязнение Авачинской бухты привело к гибели 95% морских организмов.

В Авачинской бухте на Камчатке погибло 95% донных организмов https://t.co/wBPjKRI1Xq pic.twitter.com/cwdC0i9VwO — ProUfu (@proufuru) October 6, 2020

Расулмухамедов отметил, что необходимо произвести анализ воды на неизвестное вещество. Кроме того, нужно понять, по какой причине погибли морские животные. А это требует большой работы биологов и ихтиологов.

«В воде мы можем найти все, что угодно, а что на самом деле повлияло на фауну — для этого нужны образцы самих животных. Те показания, которые были обнаружены в оперативном анализе, фенол это или нефтепродукты. Может быть много гипотез такого рода, но то, что пострадали люди, и у них было воспаление слизистой — показывает на воздействие фенола. Дальше можно строить гипотезы, как это возникло. Мы хотим проверить все возможные источники и сейчас отрабатываем все версии», — объяснил участник конференции.

На Камчатке серферы две недели страдали от боли в глазах и отравлений после катаний на Халактырском пляже. Выяснилось, что в воду неизвестно откуда попали нефтепродукты и фенол https://t.co/UhPKwgaZoQ — Snob (@snob_project) October 2, 2020

Объяснений тому, что произошло на Камчатке, целое множество, добавил Элмурод Расулмухамедов. Однако для Центрального совета Всероссийского общества охраны основная версия одна — сейсмическая активность. Как объяснил эксперт, в период с 15 сентября по 1 октября в районе были зарегистрированы серьезные землетрясения.

«Они могли сопровождаться выделением вулканических газов. Последние, в свою очередь, могли привести к образованию кислот, а эти кислоты при воздействии могли образовать фенолы. Это объясняет анализ. Землетрясение как раз было на входе в Авачинскую бухту», — поделился версией гость онлайн-эфира.

Губернатор Камчатки назвал возможные причины экологической катастрофы: деятельность человека, природные воздействия или сейсмическая активность, связанная с вулканическими проявлениямиhttps://t.co/XXOG1tmkVS — TJ (@tjournal) October 5, 2020

По словам Расулмухамедова, подобные землетрясения систематически происходят на Гавайях, в Японии и во всех местах, где есть вулканическая активность. В результате страдает фауна.

«Наука за этим следит. Ничего особенного в этом нет. Другое дело, что, если говорить об аварии на полигоне, это точно также может быть землетрясение», — сказал зампредседателя Центрального совета.

Ранее жители края упомянули в соцсетях Козельский и Радыгинский полигоны в качестве возможных причин загрязнения вод у берегов полуострова. Специалисты произвели визуальный осмотр Козельского полигона ядохимикатов и не выявили никаких нарушений.

В международной экологической организации Greenpeace полагают, что на Камчатке произошла экологическая катастрофа. Более того, отстаивается версия утечки ракетного топлива — гептила — на Радыгинском полигоне. По словам Элмурода Расулмухамедова, все материалы, опубликованные организацией, тщательно проверены.

Камчатка: "Гринпис" обнаружил загрязнения в бухтах полуострова https://t.co/rjh85PNEru — хаммер (@HammerLilia) October 6, 2020

«По версии Greenpeace, все, что происходит в России — всегда экологическая катастрофа. Это фигура речи, они не используют нашу государственную терминологию. То, что [на катастрофе] акцентируется внимание и создается информационный взрыв — это раздражает, но тогда и наша реакция более серьезная. Оснований утверждать, что они устраивают панику, мы пока не видим», — подчеркнул эксперт.

В Радыгино в советское время действительно были системы противовоздушной обороны, которые использовали это ракетное топливо. Однако, по словам спикера пресс-конференции, от него отказались очень давно, поэтому версию Greenpeace можно поставить под сомнение.

«Хранить его — глупость, потому что это вещество широко применяется при необходимости в военных условиях. Если чего-то и хранилось, то будем оценивать объем: в тоннах и сколько его нужно, чтобы протравить такую территорию. Наверное, не все так страшно. Более того, полигон находится в глубине. Там давно надзорные органы работают, все проверили бы, и информация была бы», — объяснил Расулмухамедов .

Сейчас перед Всероссийским обществом охраны природы стоит задача оценить весь нанесенный ущерб и определить, какие биосистемы пострадали. Тогда можно будет продумать систему и возможные меры реабилитации.

«Можно создавать питательную среду для низа пищевой цепочки. Это не самое сложное. Подкармливать, создавать условия, делать так, чтобы восстанавливалось. Это все, что мы можем в данной ситуации», — подытожил эксперт.

Ранее главный редактор научно-популярного журнала «Экология и жизнь» Александр Самсонов в беседе с корреспондентом «Политики Сегодня» заявил, что водная экосистема может восстановиться даже в результате масштабной экологической катастрофы. Однако ущерб, который наносится морской фауне разливом нефтепродуктов, практически непоправим.

Сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле рассчитывают получить прояснения о том, что стало причиной экологического происшествия у побережья Камчатки, до конца этой недели. Кроме того, Песков призвал набраться терпения, поскольку на заборы и анализ проб требуется время.