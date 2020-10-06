Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
19:12   6 Октября 2020
Россия

Эколог предложил способ восстановить водную экосистему на Камчатке

Эколог предложил способ восстановить водную экосистему на Камчатке

Первый зампредседателя Центрального совета Всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулмухамедов призвал не делать поспешных выводов о причинах экологического ЧП на Камчатке.

«У нас катастрофой называется ситуация, когда гибнут люди. А пока не совсем ясная ситуация, которая приводит к гибели морской фауны. Идет разбирательство. Есть ситуация, но назвать ее катастрофой в классическом государственном понимании нельзя», — заявил Расулмухамедов на тематическом круглом столе в Медиагруппе «Патриот».

В минувшие выходные пользователи социальных сетей распространили кадры выброшенных на берег Авачинской бухты на Камчатке мертвых морских обитателей. Ранее серферы пожаловались на ухудшение самочувствия, а позже выложили в интернет фотографии, указывающие на экологическую катастрофу.

Научный сотрудник Кроноцкого заповедника и Тихоокеанского института географии Иван Усатов заявил, что загрязнение Авачинской бухты привело к гибели 95% морских организмов.

 

Эксперт назвал способ восстановить водную экосистему на Камчатке

Расулмухамедов отметил, что необходимо произвести анализ воды на неизвестное вещество. Кроме того, нужно понять, по какой причине погибли морские животные. А это требует большой работы биологов и ихтиологов.

«В воде мы можем найти все, что угодно, а что на самом деле повлияло на фауну — для этого нужны образцы самих животных. Те показания, которые были обнаружены в оперативном анализе, фенол это или нефтепродукты. Может быть много гипотез такого рода, но то, что пострадали люди, и у них было воспаление слизистой — показывает на воздействие фенола. Дальше можно строить гипотезы, как это возникло. Мы хотим проверить все возможные источники и сейчас отрабатываем все версии», — объяснил участник конференции.

Объяснений тому, что произошло на Камчатке, целое множество, добавил Элмурод Расулмухамедов. Однако для Центрального совета Всероссийского общества охраны основная версия одна — сейсмическая активность. Как объяснил эксперт, в период с 15 сентября по 1 октября в районе были зарегистрированы серьезные землетрясения.

«Они могли сопровождаться выделением вулканических газов. Последние, в свою очередь, могли привести к образованию кислот, а эти кислоты при воздействии могли образовать фенолы. Это объясняет анализ. Землетрясение как раз было на входе в Авачинскую бухту», — поделился версией гость онлайн-эфира.

По словам Расулмухамедова, подобные землетрясения систематически происходят на Гавайях, в Японии и во всех местах, где есть вулканическая активность. В результате страдает фауна.

«Наука за этим следит. Ничего особенного в этом нет. Другое дело, что, если говорить об аварии на полигоне, это точно также может быть землетрясение», — сказал зампредседателя Центрального совета.

Ранее жители края упомянули в соцсетях Козельский и Радыгинский полигоны в качестве возможных причин загрязнения вод у берегов полуострова. Специалисты произвели визуальный осмотр Козельского полигона ядохимикатов и не выявили никаких нарушений.

Эксперт назвал способ восстановить водную экосистему на Камчатке

В международной экологической организации Greenpeace полагают, что на Камчатке произошла экологическая катастрофа. Более того, отстаивается версия утечки ракетного топлива — гептила — на Радыгинском полигоне. По словам Элмурода Расулмухамедова, все материалы, опубликованные организацией, тщательно проверены.

«По версии Greenpeace, все, что происходит в России — всегда экологическая катастрофа. Это фигура речи, они не используют нашу государственную терминологию. То, что [на катастрофе] акцентируется внимание и создается информационный взрыв — это раздражает, но тогда и наша реакция более серьезная. Оснований утверждать, что они устраивают панику, мы пока не видим», — подчеркнул эксперт.

В Радыгино в советское время действительно были системы противовоздушной обороны, которые использовали это ракетное топливо. Однако, по словам спикера пресс-конференции, от него отказались очень давно, поэтому версию Greenpeace можно поставить под сомнение.

«Хранить его — глупость, потому что это вещество широко применяется при необходимости в военных условиях. Если чего-то и хранилось, то будем оценивать объем: в тоннах и сколько его нужно, чтобы протравить такую территорию. Наверное, не все так страшно. Более того, полигон находится в глубине. Там давно надзорные органы работают, все проверили бы, и информация была бы», — объяснил Расулмухамедов .

Сейчас перед Всероссийским обществом охраны природы стоит задача оценить весь нанесенный ущерб и определить, какие биосистемы пострадали. Тогда можно будет продумать систему и возможные меры реабилитации.

Эксперт назвал способ восстановить водную экосистему на Камчатке

«Можно создавать питательную среду для низа пищевой цепочки. Это не самое сложное. Подкармливать, создавать условия, делать так, чтобы восстанавливалось. Это все, что мы можем в данной ситуации», — подытожил эксперт.

Ранее главный редактор научно-популярного журнала «Экология и жизнь» Александр Самсонов в беседе с корреспондентом «Политики Сегодня» заявил, что водная экосистема может восстановиться даже в результате масштабной экологической катастрофы. Однако ущерб, который наносится морской фауне разливом нефтепродуктов, практически непоправим.

Сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле рассчитывают получить прояснения о том, что стало причиной экологического происшествия у побережья Камчатки, до конца этой недели. Кроме того, Песков призвал набраться терпения, поскольку на заборы и анализ проб требуется время.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Каролина Зулкарнаева
#камчатка #авачинский залив #экологическая катастрофа

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров