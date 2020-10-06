ФАН ждет от ЗакСа Петербурга передачи данных о недобросовестных депутатах

Редакция Федерального агентства новостей подала запросы в Законодательное собрание Петербурга, рассчитывая получить информацию о депутатах, которые вносили поправки в городской бюджет за последние три года.

Обращения направлены в пресс-службу парламента и председателю бюджетно-финансового комитета Максиму Яковлеву. ФАН ожидает уточнения информации о том, кто из депутатов и какие именно предложения вносил, включая суммы расходов и их целевое назначение. Закон "О средствах массовой информации" предусматривает, что ответ должен быть предоставлен в течение семи рабочих дней со дня отправления.

Накануне журналисты опубликовали расследование, предав огласке коррупционные схемы в ЗакСе, ставшие возможными из-за права парламентариев распределять бюджетные средства в размере 2% по своему усмотрению. Некоторые из них, например Сергей Соловьев, Денис Четырбок, Сергей Никешин и Анатолий Дроздов, пользуются абсолютной непрозрачностью этого механизма для личного обогащения.

Отдельные недобросовестные чиновники, такие как Роман Коваль, уже попались и будут отвечать перед законом. Однако спикер ЗакСа Вячеслав Макаров, не желая терять контроль над финансовыми потоками, выступил против инициативы губернатора Александра Беглова о сокращении полномочий депутатов при внесении поправок во время обсуждения бюджета.