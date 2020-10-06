Постпред Сирии в ООН обвинил страны Запада в пособничестве терроризму

Постоянный представитель Сирии в ООН Башар Джаафари заявил, что страны Запада покровительствуют террористам, планомерно уничтожающим ближневосточное государство. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.

Кампания по обвинению сирийских властей в применении химического оружия в отношении местного населения - это яркий пример покровительства Запада террористам, заявил Джаафари.

Власти Сирии не раз заявляли, что Дамаск никогда не применял и не будет применять химическое оружие, поскольку привержен сотрудничеству с Организацией по запрещению химического оружия, сказал Джаафари в своем выступлении на заседании Совета Безопасности ООН накануне.

По словам постоянного представителя Сирии в ООН, Запад в ответ на конструктивную позицию сирийского руководства пытается протолкнуть проект резолюции, "навязываемый через давление и угрозы" и направленный на распространение недостоверной информации.

Соединенные Штаты Америки руководствуются политикой двойных стандартов в отношении химического оружия: Вашингтон до сих пор не уничтожил свои запасы химического оружия, однако обвинения выдвигает в адрес Дамаска. Хотя известно, что свои запасы химоружия Сирия уничтожила в 2014 году.