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18:08   6 Октября 2020
Политика

Москва призвала стороны карабахского конфликта к переговорам

Москва призвала стороны карабахского конфликта к переговорам

Стороны вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе должны сесть за стол переговоров, такова официальная позиция Москвы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Необходимо прекратить огонь в зоне карабахского конфликта, считают в Кремле. Ситуация остается сложной и неприемлемой, заметил Песков.

"Мы по-прежнему выражаем крайнюю обеспокоенность в связи с происходящим и мы считаем, что стороны обязаны прекратить огонь и сесть за стол переговоров", — подчеркнул пресс-секретарь.

Во время конфликта продолжают гибнуть люди, и обстановка в целом остается деградирующей. Все дипломатические усилия России сейчас сконцентрированы на том, чтобы помочь враждующим сторонам прекратить боевые действия, и начать политико-дипломатическое решение ситуации, обратил внимание Песков.

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Автор: Руслан Неглинный
#переговоры #азербайджан #армения #дмитрий песков

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