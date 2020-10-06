Москва призвала стороны карабахского конфликта к переговорам

Стороны вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе должны сесть за стол переговоров, такова официальная позиция Москвы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Необходимо прекратить огонь в зоне карабахского конфликта, считают в Кремле. Ситуация остается сложной и неприемлемой, заметил Песков.

"Мы по-прежнему выражаем крайнюю обеспокоенность в связи с происходящим и мы считаем, что стороны обязаны прекратить огонь и сесть за стол переговоров", — подчеркнул пресс-секретарь.

Во время конфликта продолжают гибнуть люди, и обстановка в целом остается деградирующей. Все дипломатические усилия России сейчас сконцентрированы на том, чтобы помочь враждующим сторонам прекратить боевые действия, и начать политико-дипломатическое решение ситуации, обратил внимание Песков.