ОЗХО передала Германии отчет по технической помощи в деле Навального

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявила, что передала Германии отчет по технической помощи в деле Алексея Навального. Об этом сообщило британское постпредство при организации.

Эксперты ОЗХО полагают, что блогер якобы был отравлен "Новичком".

Ранее сообщалось, что организация получила запрос от Москвы о содействии в расследовании ситуации с Навальным. Она также выразила готовность предоставить российской стороне результаты экспертизы по этому делу. Директор ОЗХО Фернандо Ариас поблагодарил Россию за доверие.