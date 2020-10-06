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17:55   6 Октября 2020
Политика

ОЗХО передала Германии отчет по технической помощи в деле Навального

ОЗХО передала Германии отчет по технической помощи в деле Навального

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявила, что передала Германии отчет по технической помощи в деле Алексея Навального. Об этом сообщило британское постпредство при организации.

Эксперты ОЗХО полагают, что блогер якобы был отравлен "Новичком".

Ранее сообщалось, что организация получила запрос от Москвы о содействии в расследовании ситуации с Навальным. Она также выразила готовность предоставить российской стороне результаты экспертизы по этому делу. Директор ОЗХО Фернандо Ариас поблагодарил Россию за доверие.

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Автор: Илья Романович
#фрг #навальный #озхо

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