Два человека стали заложниками во время нападения на банк в Берлине

Вооруженное нападение было совершено на отделение банка в Берлине. Преступник взял в заложники двух человек, передает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах Берлина.

Отделение банка, куда ворвался вооруженный преступник, находится в районе Копеник. Улицы, ведущие к зданию, заблокированы. На место происшествия прибыли 200 сотрудников полиции, проводится спецоперация.

Ранее Nation News писали, что захвативший московское отделение банка мужчина признан невменяемым. Он был задержан во время штурма, заявленных взрывных устройств при нем не обнаружили. Мотивы преступления преступник объяснить не смог.