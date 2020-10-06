Врачи ФРГ убедили Навального в отравлении "Новичком"

Врачи ФРГ убедили блогера Алексея Навального в отравлении "Новичком", об этом он рассказал в интервью коллеге Юрию Дудю, пишет Федеральное агентство новостей (ФАН).

Навальный признался, что когда после выхода из комы стал что-то понимать, ему сообщили, что он якобы был отравлен "Новичком", пишет ФАН. По словам блогера, он изначально не поверил в это и посчитал сказанное медиками "дичью", но затем его убедили, что три независимые лаборатории подтвердили наличие боевого отравляющего вещества в организме.

Как считает экс-юрист признанного иноагентом ФБК Виталий Серуканов, сейчас Запад использует отравление Навального для давления на Россию. Фактически немецкие врачи убедили блогера в "удобной" Западу позиции по случившемуся и навязали ее Навальному, говорит бывший сотрудник ФБК. Он также усомнился, что Навальному рассказали все подробности, что именно и как с ним произошло.

"Навальный уже заложник и игрушка в этой ситуации. Он просто имя, которым начинают торговать по всему миру, в том числе люди, которые окутали эту ситуацию ореолом тайны", — говорит Виталий Серуканов.

Также бывший юрист напомнил, что клиника "Шарите", где лежал Навальный в Германии, так и не обнародовала результаты анализов и медкарту блогера, поэтому российские специалисты не знают реальных причин случившегося. Сам блогер не понимает, что в действительности Запад пользуется им, чтобы шантажировать РФ.