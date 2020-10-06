Специалисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) возьмут пробы почвы, воды и ила Авачинской бухты на Камчатке для независимого исследования в лаборатории Владивостока. Об этом в онлайн-эфире Медиагруппы «Патриот» рассказал эксперт тематической площадки «Экология» ОНФ Александр Коган. По его словам, общественники уже исследовали Халактырский пляж.

«Мы хотим сделать определенный анализ оп составам почвы. Помимо всего прочего мы хотим взять ил реки. Тогда будет понятно, что происходит .Мы посмотрели — в бухте много мертвых тел морских животных. Также мы пройдем про притоку реки Налычево, там тоже будем искать источники. От 70 и до 100 километров попробуем пройти», — сказал Коган.

Работа будет проходить независимо от местных властей, подчеркнул гость эфира. На Камчатке работает исполком ОНФ вместе с общественными экспертами по мониторингу. По словам Когана, власти Камчатки повели себя «нерасторопно», поскольку за три недели не смогли предоставить результаты исследований.

«Исследования должны были занять максимум неделю. А уже третья неделя проходит с того, как люди начали жаловаться на ожоги и мертвых животных... Сейчас уже подключились и федералы, и МЧС берут пробы», — заметил гость эфира.

Версий случившегося у экспертов ОНФ очень много. Причиной загрязнения могли стать химические отходы с Хадыгинского и Козельского полигонов. Также речь может идти о вбросе нефтепродуктов со стороны танкеров, говорит Коган. Он призывал дождаться результатов независимых анализов ОНФ.

«По наличию того, что мы найдем в почве, грунте и иле, уже можно будет делать какие-то выводы. Все, что попадает в воду, затем оседает в иле. Там остались следы по-любому. Но нам нужны анализы, чтобы что-то обосновать. В лучшем случае понадобится неделя этого. Космические съемки показывают, что это идет со стороны рек, а не океана», — заключил Коган.

В конце сентября местные серферы сообщали об изменении цвета воды на на Халактырском пляже и ухудшении самочувствия после купания: у них опухли глаза, появилось раздражение на коже, началась тошнота и рвота. Местным жителям рекомендовали не посещать пляж. Также на побережье Камчатки были обнаружены мертвые морские животные.

Минприроды Камчатского края нашло в воде на химическое загрязнение. Содержание нефтепродуктов в воде превышает норму в 3,6 раз. Фенолов в два раза больше нормы. Пробы песка, воды, а также образцы погибших животных отправили самолетом в Москву и Владивосток для проведения анализов. Губернатор края Владимир Солодов предупредил об увольнениях некоторых чиновников, которые «замалчивали или приукрашивали» ситуацию.

Трутнев поручил устранить загрязнение воды на Камчатке. Изначально на проблему Халактырского пляжа обратили внимание серферы. У спортсменов после контакта с водой опухали глаза. «Гринпис» уже назвал произошедшее экологической катастрофой pic.twitter.com/Hxa0jyDFx7 — Известия (@izvestia_ru) October 2, 2020

Позже глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин сообщил, что Росприроднадзор не обнаружил в анализах воды химических реагентов, но подтвердил, что есть небольшие превышения по железу и фосфатам. Расширенный анализ проб воды в Москве будет завершен к 8 октября.

Власти рассматривают три причины случившегося: техногенное загрязнение, природные явления и сейсмическая активность. Материалы проверки по информации о массовой гибели животных на побережье Камчатки по поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина переданы в центральный аппарат ведомства. Генпрокуратура РФ взяла на контроль проверку фактов загрязнения.

Ранее эколог Александр Самсонов предупредил, что загрязнение обернется необратимыми последствиями для водной экосистемы Камчатского края. Сроки восстановления океанической фауны исчисляется сотнями лет, отметил специалист.