Клинические испытания вакцины от коронавируса начались в Новосибирске

Клиническое исследование препарата от коронавируса, который создали в центре имени Чумакова, началось в Новосибирске 6 октября. Первую и вторую фазу медики планируют завершить к ноябрю текущего года, передает телеканал "360".

Вакцина такого плана сейчас очень распространена во всем мире, отметил гендиректор центра, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов. У похожих препаратов более низкая белковая нагрузка — доза для испытуемых щадящая, что сводит к минимуму количество последствий.

Он рассказал, что центр работает уже больше 50 лет. На массовое применение вакцины в научном центре надеются в ноябре 2020 года. Документы в Министерство здравоохранения для начала клинических испытаний препарата ученые подали в конце августа текущего года.